30 salons idéals pour les petites maisons!

Les logements sont de plus en plus petit, c'est pourquoi il devient de plus en plus important de bien en concevoir la décoration, sans quoi on peut vite se retrouver dans un espace encombré et inconfortable.

Le salon est un point très important dans la maison, il est le cœur social de nos espaces. C'est l'endroit où nous nous réunissons pour discuter de questions importantes (ou non), pour profiter de la compagnie des autres, et pour se détendre un moment en regardant la télévision.

Voilà pourquoi dans ce livre d'idées nous avons rassemblé 30 exemples de petites salles TV qui nous montrent qu'au final, leur taille n'est pas tellement importante, elles ont besoin d'un mobilier confortable et fonctionnel, d'un éclairage adéquat, et de certains détails, tout simplement!