Idées design pour petits jardins

Une toute petite cour peut être également servir de vie à l’extérieur. Dans cette image, on aperçoit un espace compact qui sert à la fois de lieu pour se relaxer et pour manger. Il y a suffisamment de place pour stocker des affaires et pour disposer des herbes et de petites plantes – tout a été soigneusement étudié ! Et il est possible de se relaxer et de se divertir autant dans cet espace que si vous aviez un grand jardin. On en revient toujours à notre conseil numéro un : faites des plans ! Plus vous passerez de temps à planifier, plus vous obtiendrez un résultat optimal.