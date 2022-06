Une chambre pour chaque signe du zodiaque

Les Gémeaux sont prédisposés à être créatif. Parfois ils peuvent être un peu chaotique et aiment s'entourer de couleurs et de décorations. Ils ne se plient pas aux règles, surtout si cela leur permet de persévérer vers une créativité sans limites. Gémeaux, n'ayez donc pas peur de surcharger un peu votre chambre et d'y ajouter coussins, photos, peintures et plusieurs lumières dans votre chambre.