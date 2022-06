Un rêve de mansarde: 9 inspirations

Pour avoir un bon studio il n'y a pas besoin d'un énorme espace! Pour savoir bien profiter de la zone utile existante, on réussira à faire un appartement parfait avec son grenier pour un enfant devenu grand ou pour le louer pour une période courte ou longue. Profitez de la pente du toit pour créer l'arrangement et essayez d'avoir le minimum possible de meubles, pour que les espaces ne deviennent pas minuscules et claustrophobes.

