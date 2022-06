Pour un salon parfait, évitez ces 6 erreurs !

Une salle de séjour parfaite est celle qui reflète votre style de vie, vos habitudes, votre personnalité et vos préférences. C'est la pièce dans votre maison que vous voulez présenter à vos amis et à la famille dans la meilleure condition possible donc bien sûr vous voulez la rendre aussi confortable et accueillante que possible. Nous avons réuni quelques idées à éviter en décorant et arrangeant votre salon pour que vous puissiez créer un espace où il est agréable de se détendre.

Jetons un coup d'œil à ces salons créatifs.