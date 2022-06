Un appartement familial de 60m2 à Asnières beau et inventif !

Cet appartement étincelle de vitalité avec ses couleurs gaies et sophistiquées. C'est la juxtaposition de l'ancien et du nouveau qui est captivante. Des meubles vintage sont mélangés à d'autres plus contemporain et forment un ensemble très élégant et au caractère moderne unique.

Le mur en brique apporte une touche chic et industrielle à cet espace minimaliste et épuré.