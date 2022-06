La Maison Familiale du Futur

La façade est faite de lignes assez simples, avec des matériaux et des volumes architecturaux qui ont été utilisés pour affiner davantage la lumière naturelle et optimiser l'espace disponible. Les matériaux choisis ne dévient pas de ce que nous voyons habituellement, avec du bois, de la pierre et du verre. Cependant, le choix de la forme et le style des découpes, en particulier le deuxième niveau, attire l'attention. Nous découvrons l'intérieur à présent…