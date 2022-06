6 astuces pour un appartement avec de hauts plafonds

Plus vous avez de hauteur à disposition, plus vous avez de possibilités d'exploiter la verticalité de la maison. Si en effet le métrage est élevé, n’ayez pas peur de l’étendue : avec des plafonds hauts il est en effet mieux d’appliquer l'alternative qui consiste à prendre les murs comme un terrain fertile pour des mobiliers suspendus, des étagères et des boîtes. Vous choisissez une forme quelconque et la fonction que vous croyez apte à compléter votre séjour, mais aussi la chambre à coucher et la cuisine. Les compositions le plus disparates et pleines de fantaisie pourront être non seulement utiles pour le stockage effectif de bibelots, objets et systèmes multimédias, mais aussi représenter un vrai plus en termes visuels.