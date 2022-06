Avant/Après : Un appartement rénové de 139 m2 à Strasbourg

Nous nous trouvons ici dans la cuisine telle quel était avant les travaux, et qui avait vraiment besoin d’une bonne rénovation pour retrouver un visage plus attrayant et plus pratique. L’évier était vraiment démodé bien trop bas. Les placards étaient aussi d’un autre temps et très difficile d’accès. La couleur des murs n’était pas en harmonie avec les meubles et de manière générale l’emplacement de la cuisine pouvait être retravaillé pour obtenir une meilleure utilisation de l’espace.