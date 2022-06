Un appartement lumineux et élégant à Paris

Nous sommes ici dans le living, un espace assez large et résolument lumineux où cohabitent la cuisine, la petite salle à manger et le salon. Dans cette pièce le blanc prédomine, soit aux murs soit sur les meubles. Les lignes sont pures et nettes, dans un esprit délicieusement minimaliste, où se succèdent blanc, noir et marron. L'atmosphère est éthérée et relaxante, le propre d'un milieu léger et raffiné.