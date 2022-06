Un superbe appartement de 70 mètres carrés situé au cœur de Paris !

Graphique et avant-gardiste, la décoration de l'intérieur de l'appartement joue avec les contrastes et les textures. Bois et verre se rencontrent donc, tandis que l'anthracite et le jaune d’œuf offrent une atmosphère relativement colorée dont l'orientation scandinave est résolument dans l'air du temps…

Abonnés Appartement ludique 70m2 Le propriétaire de cet appartement parisien de 70m2 est un papa célibataire qui rêvait d’un cocon à part, où vivre avec son fils. Si le résultat final affiche un design graphique et avant-gardiste, la demande initiale consistait avant tout à optimiser l’espace au maximum, en agrandissant notamment la chambre d’enfant.

Pour son projet de rénovation, le maître des lieux a sollicité les services de l’architecte d’intérieur Glenn Medioni, auquel il a presque laissé carte blanche. « Il fallait que ce soit assez atypique, contemporain et chaleureux, mais à part ça, c’était très libre », raconte l’architecte, qui s’est occupé de la refonte de l’appartement et a prescrit la plus grande partie du mobilier. Pour que se dessine, peu à peu, une orientation scandinave résolument dans l’air du temps. L’entrée donne directement sur la pièce à vivre de l’appartement, qui comprend entrée, salle à manger, salon et petit coin bureau. Véritable colonne vertébrale de l’appartement, le mur de gauche, habillé de tasseaux de bois revêtu, mène aux chambres du père et du fils, ainsi qu’à leur salle de bains. À droite, un meuble laqué blanc et jaune d’œuf donne le ton d’une atmosphère globalement animée et colorée. Pièce maîtresse de l’appartement, le grand mur de bois est constitué de tasseaux en chêne massif montés sur un fond en Valchromat noir (medium teinté dans la masse). Le soir, ce dernier est rétroéclairé par un blanc chaud qui en exalte le graphisme. L’autre élément structurant de la pièce à vivre est un grand meuble blanc et jaune d’œuf, dessiné sur mesure. Il longe l’entrée, le salon et revient sur un troisième mur à la façon d’un meuble télé. Lumineuse à l’origine, la pièce l’est encore plus grâce à la présence de ce meuble solaire. Côté cuisine, tout a été refait. Les portes ont été supprimées pour gagner en sensation d’espace. Pour que le papa et son petit garçon puissent y manger au quotidien, un petit espace bar prend corps sur la droite, avec un plan de travail dédié. Fonctionnelle, la nouvelle salle de bains de l’appartement, agrandie en prenant sur l’ancien couloir et entièrement rénovée, abrite une baignoire (bien pratique quand on a un jeune enfant de cinq ans), ainsi qu’un beau meuble vasque et un emplacement destiné au lave-linge. DIMENSIONS TOTALES70 m² (Surface)