Acquérir sa première maison

Pour de nombreux couples, l’objectif à long terme est de s’installer, avec leur famille, dans leur propre maison. D’abord pour le bonheur de rentrer chez soi, mais aussi pour la liberté que confère l’acquisition d’un bien que l’on peut aménager et transformer suivant ses désirs. L’accession à la propriété nécessite toutefois quelques précautions et c’est un engagement financier à ne pas prendre à la légère. Aussi, avant d’acquérir votre première maison, il est bienvenu de faire un point sur ce que vous désirez vraiment et ce que vous pouvez vous offrir, car l’achat d’une maison est souvent un compromis. Il y a des points souvent inflexibles et d’autres sur lesquels on peut négocier !

Pour vous aider dans votre démarche, voici un certain nombre de questions auxquelles vous serez confrontés et quelques conseils afférents.