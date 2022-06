Un petit mais magnifique appartement au coeur de Paris

Nous nous quittons sur cette dernière photographie de la salle de bain dont les parois bleues rappellent celles du salon. Équipée d'un baignoire, d'une vasque de lavabo petite et design et d'un meuble de rangement pratique, cette salle de bain représente l'espace privilégié du bien être et de la détente.

Et pour plus de projets déco pensés par nos experts, rendez-vous par ici :

- Un appartement de 65m2 absolument irrésistible de Paris