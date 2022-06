homify 360° : Transformation d'une maison unifamiliale en Belgique

Nous voici à l'intérieur de l'annexe qui accueille en son sein les coins cuisine et salle à manger. L'intérieur clair arbore un look élégant à la fois classique et moderne. Nous faisons face à une dualité des couleurs. Blanc et noir habillent élégamment l'espace. En plus de ces couleurs sophistiquées, le parquet en bois apporte une note chaleureuse à cette pièce au style contemporain.