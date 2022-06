Peau Neuve pour Bâtisse Abandonnée!!

Ici on peut apercevoir l'état déplorable des combles avant le début des travaux. L'espace insalubre et inutilisable n'inspire pas à quoi que ce soit! Nécessitant de réels soins, la toiture et la charpente vont pourtant être conservées mais remises aux normes actuelles. On imagine cependant mal à quoi pourrait bien servir cet espace tant le temps a laissé ici et là les marques de son passage.