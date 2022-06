homify 360°: Calme et volupté avec cette villa de Porto-Vecchio en Corse

Dans un prolongement naturel et sans réelle séparation, les espaces intérieurs de la villa s'ouvrent sur la campagne alentour. Lumineux et opalin, ce salon semble ne faire qu'un avec le cadre paradisiaque de Porto Vecchio. Le mobilier et les aménagements intérieurs s'effacent dans une unité chromatique homogénéisant l'espace et gommant la matérialité des murs. Apaisant et relaxant, frais et éclatant, ce coin repos offre un espace parfait pour profiter du calme et de la vue sans risquer les coups de soleil. Pour contrer la monotonie du blanc omniprésent, les éléments de rangement et de décoration dynamisent l'espace au moyen de touches de couleurs fluo.