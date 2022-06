homify 360°: Incroyable transformation en Loiret !

Nous ne sommes qu'à une quinzaine de kilomètres au sud d'Orléans mais on aperçoit les montagnes alentour. On ne soupçonnerait pas que ce paisible corps de ferme puisse accueillir un centre dédié aux adultes souffrant d’un handicap psychique chronique. Et pourtant il s'y dissimule de spacieux espaces intérieurs flambant neufs et ultramodernes, où il respire l'envie de vivre et de profiter du cadre exceptionnel offert par la nature.

Refaites à neuf et presque méconnaissables, les façades des quatre bâtiments qui avaient leurs propres teintes, textures et types de tuiles différentes les unes des autres, délimitent une cour au centre qui a été végétalisée pour devenir un lieu de détente sous forme de jardin. Grâce à l'utilisation d'une même couleur brune, déclinée en différentes nuances de tons, une unité chromatique a été établie pour apporter cohérence au projet. De plus cette teinte minérale et tendre, aux accents ocre, se marie très harmonieusement au milieu écologique.