homify 360°: un Bio brique à brac en baie de Somme !

C'est en plein coeur de la baie de somme, zone où le littoral de la région Picardie offre richesse écologique et ornithologique à nul autre pareil, que nous vous emmenons aujourd'hui avec notre rubrique homify 360°.

C'est à Saint Valéry sur Somme que l'architecte Fabrice Commerçon a réalisé son projet révolutionnaire de maison bioclimatique utilisant la brique et les énergies renouvelables. Toute en nuances, l'architecture a été pensée en symbiose avec les éléments et la nature pour en tirer le meilleur. Le jeu d'ombres et de lumière naturelle accentue encore la beauté et la singuliarité des matériaux. Sorte de cathédrale de verre et de briques, cette habitation laisse rêveur en pensant à l'empreinte carbone réduite que sa construction a nécessitée.

Découvrons sans plus attendre ce projet lauréat d'un concours privé pour la réalisation d'une résidence secondaire dans cet écosystème unique.