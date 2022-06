Bois et béton: le tiercé gagnant!

Si il y a bien une combinaison de matériaux qui soit en vogue en ce moment, c'est bien le bois et le béton ! Tous deux omniprésents dans les projets de construction contemporains, l'un évoque l'univers industriel et la modernité tandis que l'autre fait entrer le naturel et l'organique dans notre environnement.

La surface grisâtre et proche de l'asphalte de l'aggloméré de ciment peut proposer une multitude d'effets et d'aspects différents tout en se déclinant en une palette de tons riche et variés. Faussement perçu comme froid et impersonnel, le béton a accompagné le reconstruction de notre pays et permis l'accueil des vagues de migrants provenant de l'exode rural ainsi que de l'étranger. Souvent connoté négativement, le béton a plus d'une carte à jouer et n'a pas dit son dernier mot !

L'élément bois, lui, compte d’innombrables essences aux couleurs toutes plus enchanteresses les unes que les autres… Apportant la chaleur et la douceur de ses motifs et ses lignes constituant les particularités uniques de ce matériau, le bois est porteur d'histoire, la sienne. Les agressions et les défauts techniques du matériau, tels les gerçures et les fissures internes, font la singularité de celui-ci, tout comme son vieillissement.

Sans plus de digressions, voyons ensemble l'heureuse combinaison des deux matériaux que généralement tout oppose.