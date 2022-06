11 idées optimales pour ranger vos bouteilles de vin

Bien souvent quand nous avons une cave, les caisses s'y entassent

et, au bout d'un moment, on se trouve face à un amas de bouteilles dont on ne sait plus de quelle année elles datent, de quel viticulteur elles sont ou même encore de quel type de vin il s'agit. Dans ce cas, il faut prendre les choses en main et organiser votre trésor. Une excellente solution peut consister à se faire faire une cave sur-mesure, comme ici, avec ces belles étagères et ces beaux casiers en chêne. Si cette solution vous semble adaptée, venez découvrir d'autres caves à vin sur-mesure.