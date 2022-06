Un Magnifique Loft Contemporain en Pleine Nature!

Cet espace de 70 m² était à l’origine un atelier sombre qui ne bénéficiait d'aucune lumière naturelle, situé en contrebas de la maison et surplombé d’une terrasse. Pour rendre l'espace le plus lumineux possible, les créateurs ont travaillé sur des ouvertures offrant vues et lumière à chaque instant quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans la maison. Deux ouvertures franches ont donc été créées : l’une formant un puits de lumière côté ouest, et l’autre donne sur le sous-bois adjacent à la maison. L’intérieur s’organise dans un esprit loft autour d’un grand séjour-cuisine et d’un coin nuit donnant sur une salle de douche. Les matériaux simples et naturels finalisent en douceur les espaces intérieurs et donnent beaucoup de calme et de tranquillité à l'ensemble. Un véritable havre de paix au cœur du bois a été créé lors de ce projet.