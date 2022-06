homify 360°: Comble du design bioclimatique à Biarritz

L' Atelier d'architecture Christophe Létot, créé à Bayonne en juin 2008, inscrit radicalement ses projets et réalisations dans une approche écoresponsable. S'étant fait un nom dans le secteur de la conception bioclimatique, les professionnels ont conçu et réalisé cette habitation contemporaine comme le manifeste de leur vision. L'utilisation de bois, de lumière naturelle et de béton laissé apparent est récurrente dans cette maison ultra-moderne en totale harmonie avec le rythme de la nature.

Implantée sur une parcelle de forme triangulaire s'étirant tout en longueur, cette réalisation contemporaine offre un large panorama en façade sud permettant d'apprécier toute spaciosité et la profondeur du terrain, tout en se refermant du côté nord ,se protégeant ainsi de la façade des intempéries et de la voirie d’accès du lotissement.

Les architectes ont voulu offrir de multiples perspectives sur le jardin et la piscine depuis les espaces intérieurs de la maison. Dans leur démarche le plaisir et le bien-être sont clairement au centre, et nous partons ensemble pour cette visite incroyable: