Chaise pliante : Comment avez-vous pu vivre SANS?

La chaise pliante s'installe le plus souvent en extérieur, sur une terrasse ou à même la pelouse. Sa conception la rend généralement facile à déplacer. Très légère, elle peut être utilisée comme bon vous semble et se rend très utile pour aller à la plage ou en vacances. Cependant, on peut repenser la chaise pliante pour venir l'intégrer à la maison et faire d'elle un meuble tendance qui se décline en plusieurs designs.

Sur cette terrasse semi couverte où les meubles et les matériaux sont très modernes et aux couleurs relativement froides, les chaises pliantes viennent donner beaucoup de couleur et de vie à l'espace. Etant donné que le décor est très contemporain et que les formes générales de la terrasse et des meubles sont droites et épurées, la chaise pliante contraste à merveille ! Le jaune se marie très bien à la végétation et donne un petit côté provençal à cette terrasse. C'est simple et esthétique !