Comment aménager une Chambre à coucher Feng Shui?

Les principes du Feng Shui, de tradition chinoise, visent à améliorer notre bien-être et favoriser la plénitude physique, morale et intellectuelle en agissant sur l'aménagement de notre espace de vie. Le terme Feng Shui signifie littéralement vent et eau et désigne l'art subtil du placement et de l'aménagement de l'espace.

En effet, l'aménagement d'une pièce, le choix des couleurs, des matériaux, de la décoration, ont un impact considérable sur la manière dont on la vivra, sur nos humeurs et notre état d'esprit!

Quelques principes simples peuvent être appliqués à nos chambres à coucher pour en faire un espace harmonieux , dédié à l'intimité et au repos. Le but est de créer un environnement accueillant, équilibré et agréable, grâce à quelques astuces simples dont nous proposons aujourd'hui une petite sélection.