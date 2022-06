Une maison-miroir venue d'une autre dimension!

L'artiste américain Phillip K. Smith III a trouvé une cabane en bois au milieu du désert californien, abandonnée, vielle et délabrée, et a décidé de la transformer en une œuvre d'art. Il a décidé d'illustrer la volatilité et l'imprévisiblité du désert, qui couve l'impermanence et l'absence de repères sous son apparence ennuyeuse et monotone, ainsi que la manière dont de très simples changements peuvent avoir un impact considérable dans ce paysage aride.