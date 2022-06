C'est l'heure du bois: dehors les charpentes et poutres apparentes!

Rusticité et élégance sont insufflées par ces poutres préexistantes et utilisées comme éléments de décoration à part entière par la décoratrice d'intérieur Caroline Faucon, proposant ses diverses prestations via l'entreprise D&Art. Ce style industriel obtenu grâce à des objets de récupération et d'autres neufs sied particulièrement bien à la forme atypique de la pièce. L'espace s'en trouvebouleversé et mis en valeur par le joli camaïeu des différentes teintes de bois. Ancien grenier poussiéreux, il s'est changé en chambre sous les toits cozy, chaleureuse et accueillante.