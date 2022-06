Nouveaux meubles en bois ancien

On peut créer des meubles modernes et sophistiqués en utilisant des matériaux très anciens : c’est en effet ce que nous prouve Christoph Weisser de woodesign. Son entreprise est spécialisée dans la fabrication de meubles design et d’accessoires pour la maison et utilise un bois provenant de la Black Forest, en Allemagne. Du lit à la table basse en passant par le porte CD, chaque objet est unique et possède un vrai potentiel esthétique qui fera l’envie de vos invités. Le design inhabituel de ses meubles et leurs finitions particulières font de chaque pièce Woodesign une petite merveille.