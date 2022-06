Rénovation d'un appartement haussmannien à Lyon

La cuisine est grande, moderne et fonctionnelle. L'îlot de cuisine installé au centre de celle-ci sert de plan de travail lors de la préparation des plats et permet aussi d'y servir le dîner. La communication et l'interaction entre les différents membres de la famille est donc encouragée. L'architecte d'intérieur Marion Lanoë a réussi à insuffler une ambiance moderne et agréable en adéquation avec les envies de ses clients. Le style unique et la couleur inimitable des tomettes du sol traditionnel contraste joliment avec le blanc pur et ascétique du reste de l'espace. Alors qu'il apporte chaleur, authenticité et charme à cette cuisine, ce sol sombre est la caractéristique remarquable de la pièce.