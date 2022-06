Aménagement d'un appartement contemporain

Dans ce livre d'idées, nous vous emmenons à la découverte d'un appartement chic et contemporain qui nous a frappé son élégance et sa sophistication. À la fois classique et contemporain, cet intérieur joue avec les compositions d'éléments art design et minimalistes. classique à une approche contemporaine toute en minimalisme et en jeux de composition. Le choix des textiles et des meubles révèle un goût certain pour les belles choses et démontre une maîtrise certaine des couleurs ainsi qu'une attention extrême pour les détails.

Découvrez ci-dessous les détails de cet espace parfaitement aménagé !