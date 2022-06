Une Ravissante Maison avec un Surprenant Intérieur!!

Le petit village de Moosbach est situé en Bavière et s'est distingué cette année avec une magnifique maison individuelle. Cette maison qui comporte un sous sol et un double garage a été réalisé par les architectes de Fichtner Gruber. Dans une élégance simple, il se fond dans les bâtiments environnants et est livré avec de nombreux raffinements, ce qui la rend encore plus fraîche et innovante.