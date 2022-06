Une maison rustique pleine d'idées à copier

De loin, on semblerait presque être en train d'observer l'ancienne grange. Cependant, en s'approchant de plus près, on peut admirer la beauté traditionnelle de la structure d'origine mélangée à un design plus moderne.

Un espace extérieur absolument fantastique a été aménagée pour partager des moments en famille et se consacrer aux loisirs. Les détails du jardin contemporain renforce le caractère nouveau de cette maison familiale.