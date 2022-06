L'art d'organiser son entrée en 5 étapes

Quoi de plus logique! Avant de sortir on jette un dernier coup d'oeil à son allure, on rectifie les boutons mal boutonnés à la hâte, on vérifie que l'on est fin prêt à sortir. D'autre part le miroir a la particularité d'augmenter l'impression d'espace du lieu où on le dispose ce qui peut se révéler malin dans une entrée, où il fait souvent sombre, et où le manque de place se fait vite oppressant. Aérez donc cet endroit avec un miroir, dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer!