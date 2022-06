Idées pour un salon haut en couleurs

S'amuser avec les couleurs dans un salon est tout-à-fait réalisable et recommandé ! Tissus d'ameublement, coussins sont les bienvenues dans cette pièce et permettent de semer quelques notes de couleurs çà et là afin d'égayer cet espace à vivre. C'est donc la pièce parfaite pour expérimenter de nouveaux motifs, textures et couleurs. Plusieurs possibilités s'offrent en effet aux audacieux qui souhaitent associer diverses couleurs au travers des meubles et accessoires présents dans une salle de séjour. Certains d'entre nous raffolent des salons éclectiques dans lesquels couleurs vives et différentes styles. D'autres préfèrent la sobriété et s'en tiennent à une palette de couleurs, afin de créer un endroit cosy, chaleureux et harmonieux. Nous avons compilé pour vous une sélection de salons colorés, inspirez-vous des teintes audacieuses et donner à votre propre salon une cure de jouvence.