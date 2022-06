Maisons en briques

Complètement recouverts, les murs et les colonnes en briques permettent des donner des alures de catacombes à ce sous-sol sombre et sans âme. Certainement humide et vétuste, l'espace accueille maintenant un bar et des tables auxquels le revêtement en terre cuite apporte un côté décalé et alternatif profondément dans l'air du temps. Les professionnels de Résonnance intérieures ont su réaménager ce local situé dans les studios Rhône Alpes Cinéma en un espace de vie destiné à l’usage des résidents du Pôle Pixel qui est une pépinière d’entreprises pour les technologies innovantes.