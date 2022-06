Avant et après: à Toulouse, implantation d'une piscine

Envolons-nous ensemble pour la ville rose afin de suivre les travaux d'implantation d'une piscine enterrée dans un jardin quelconque. Relevant le défi de transformer ce petit morceau de terre en un vrai lieu de villégiature et de détente, les architectes paysagistes du bureau d'étude Kael ont imaginé un aménagement tirant au mieux partie des proportions du terrain. Sous la supervision de Lionel Kerzerho et de son étude paysagère poussée, un projet est né alliant l’équilibre des volumes et des lignes aux combinaisons de matériaux pour un rendu de toute beauté.

Qui a dit qu'une piscine ne faisait pas le bonheur? Permettez-nous d'en douter devant un projet aussi impressionnant! L'espace se trouve totalement transformé et sublimé par les aménagements réalisés. L’atmosphère est toute autre et on se surprend à rêvasser autour de la piscine…

Envie de vous évader et de rêver un peu? Partons prendre des couleurs dans la région toulousaine.