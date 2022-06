Comment Clôturer Son Jardin?

Le jardin est un fragile équilibre naturel, un ensemble très complexe d’êtres vivants sous forme minérale, végétale et animale. Ce précieux microcosme nécessite donc une solution pour être ceinturé, délimité voire barricadé pour les plus craintifs d'entre nous. A la fois dans une optique de fermeture et de protection de cet espace privilégié par rapport à l'extérieur, l'enceinte doit aussi le sublimer tout en le complétant harmonieusement, et par là apporter un cachet inimitable. De nombreux matériaux ayant chacun leurs propriétés sont possibles, et les combinaisons de bois et minéral, d'enduits et de peintures, créent toute une multitude de variantes pour personnaliser votre espace. A la recherche de ce qui vous satisfera le mieux, nous détaillerons dans cet article les différentes manières de clôturer son jardin.