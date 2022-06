6 astuces pour une Chambre Cozy et Confortable

Lorsque vous achetez un lit il y a plusieurs choses à considérer. La taille est tout aussi importante que le choix du sommier (à lattes ou tapissier) et du matelas. Les lits hauts offrent un véritable confort à tous les âges. De leur côté, les futons sont un bon choix et offrent une expérience de sommeil agréable. Et si vous décidez pour un lit classique avec sommier et matelas, n’hésitez pas à opter pour des dimensions assez larges et longues (160 par 200 par exemple) si vous avez suffisamment d’espace dans la chambre à coucher. Nous passons un tiers de notre vie au lit, donc autant le prévoir le plus confortable possible ! Un grand lit est non seulement très beau et élégant, mais il nous offre aussi beaucoup tout l’espace pour se détendre correctement.