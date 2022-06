Un appartement parisien chic et tendance à ne pas manquer !

Cet intérieur est marqué par ses accents de couleurs orangés. Un sol en bois et des murs et un plafond blanc permettent de mettre en valeur la gaieté du mobilier contemporain et coloré. Nous retrouvons un design de style minimaliste qui facilite un ensemble épuré et aéré. Cet environnement est simplement et élégamment meublé. Les détails de décoration sont précis et raffinés. Les meubles peu nombreux prouve le goût raffiné des propriétaires de cette maison moderne.