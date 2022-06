Penthouse new-yorkais

Fermez les yeux un moment et imaginez-vous dans votre propre immeuble à New York. Imaginez ensuite pouvoir rénover non seulement cet espace mais que vous pourriez également lui ajouter un étage. On nage en plein fantasme, sauf pour un homme bien chanceux…

Dirigeons-nous vers South Slope, un quartier de Brooklyn qui a connu une complète transformation ces dernières années. Comme la plupart des quartiers de New York, les prix se sont envolés, changeant considérablement l’aspect des immeubles. Et comme dans la Grosse Pomme, la construction se dirige toujours vers le haut, le propriétaire de cet immeuble s’est dit que le plus simple était encore d’ajouter un étage, pour créer un vrai penthouse. On vous présente ce projet architectural qui, on en est sûr, en fera rêver plus d’un.