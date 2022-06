Décoration aux tons moutarde

Vivre dans un studio présente des challenges certains quant à la façon d’utiliser l’espace. L’agencement des meubles est plus une contrainte qu’un choix, aussi faut il utiliser la décoration pour exprimer sa créativité. Ici, quelques meubles suffisent pour ajouter vie et couleur à un petit espace. On ressent bien la présence du moutarde grâce à l’utilisation des coussins et de la chaise DSW de Eames – l’éclat de ces pièces, combiné à une table à manger rustique, un bel éclairage, des textures intéressantes et des murs de couleurs permettent d’aménager de façon simple et efficace ce studio.