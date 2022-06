Un appartement de 50 m2 à Paris totalement incroyable

L'espace vital a été complètement réorganisé et les architectes ont recréé la salle de séjour et la configuration de la cuisine à partir de zéro. Il y a peu de barrières internes et les murs blancs font rebondir la lumière naturelle dans chaque coin de l'espace de cette zone de vie.

Il est facile d'encombrer un espace si petit et exceptionnellement formé comme ceci, donc les buffets de cuisine ont été choisis pour leur simplicité. Ceci pose une base très neutre sur lequel mettre en évidence les couleurs et les textures des matériaux. Le plancher de bois, le tapis rouge riche et les luminaires ajoutent une impression de chaleur confortable.