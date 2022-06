10 fausses idées pour les petites salles de bain

Si nous ne disposons pas de suffisamment d'espace dans les armoires, mais beaucoup de surfaces libres entre eux on voit toujours la possibilité de mettre sur le plancher des cosmétiques, produits de nettoyage, etc., Tôt ou tard, nous commençons à le faire. Il est donc préférable d'éviter des écarts importants entre les meubles – l'espace du sol ne sera alors pas utilisé pour le rangement et la salle de bains en sera donc plus claire et ordonnée.