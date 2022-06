6 Transformer votre Cage d'escalier

Dans ce second exemple, l’espace est plus petit et plus simple, on a donc opté pour des pièces compactes mais avec beaucoup de style. En effet, le choix des éléments créera l’atmosphère désirée : un petit bureau style vintage, un simple téléphone rétro, ou un porte-manteaux original peuvent donner un look plus personnel à votre hall d’entrée. Les bougies sont un autre bon moyen d'éclairer les zones sombres, et si vous investissez dans de bonnes bougies parfumées, votre maison sera un délice olfactif dès la porte d’entrée franchie !