4 questions à se poser avant de choisir la couleur de sa peinture

Quand vous franchissez votre porte d’entrée, quel type d’ambiance souhaitez-vous trouver ? Une ambiance relaxante et déstressante ? Un cocktail de vitamines ? Un espace neutre que vous agrémentez en fonction des saisons et de vos coups de cœur ? Si vous choisissez la dernière option, alors optez pour des tons neutres qui se marient aisément à d’autres couleurs : on pense bien sûr au blanc, au beige, mais aussi au gris qui font de bonnes bases de décoration. Pour une ambiance déstressante, on privilégiera des tons lavande et clairs comme dans ce salon où les murs colorés sont associés à une décoration sobre et apaisante. Un cocktail élégant pour un style classique.