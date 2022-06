Un coin bureau pour les enfants

Avant même d’apprendre à lire et écrire, à l’heure des gribouillages et des colliers de nouilles , les enfants ont déjà besoin d’un coin bureau. D’abord pour dessiner et confectionner des créations souvent mystérieuses, le bureau devient ensuite un lieu de lecture et de travail. En fonction de leur âge, de leurs besoins et de leurs goûts, le coin bureau va donc évoluer en même temps que l’ensemble de la chambre à coucher pour devenir moins enfantin. Si vous avez besoin d’idées pour préparer le coin bureau de vos enfants et adolescents, n’hésitez pas à puisez de l’inspiration dans ce livre d’idées.