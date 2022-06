Un petit appartement de 29 m² qui semble spacieux et grand!!!

L'aménagement d'un studio de 17,29 m² ne cessera pas de vous étonner, car les architectes d'intérieur BLACKSTONES ont fait un travail extraordinaire. Cette prouesse s'illustre par une séparation pertinente des différentes pièces, pour créer des zones pratiques et design. Ce petit appartement semblait ne rien offrir, mais les experts de homify ont développé un environnement habitable et fonctionnel, en créant un petit salon, une petite salle à manger, une cuisine bien équipée, et une chambre très discrète.