Elégants parquets

Et maintenant, une option plus traditionnelle car parfois, c’est finalement ce qui fonctionne le mieux ! Pour cette cuisine sophistiquée, on a choisi de revenir à un parquet simple et intemporel qui contre-balance parfaitement avec une cuisine follement contemporaine. Cet îlot impressionnant crée un contraste saisissant : le marbre de Carrara et la douceur du parquet en bois donnent un sentiment de classe et de noblesse.