La rénovation réussie d'une petite salle de bain

Avant les travaux, la salle de bain constituait un espace à la fois étroit et sombre. Les murs et le mobilier entièrement blancs donnait cet effet hôpital que tout le monde cherche à éviter dans sa cuisine et sa salle de bain. La baignoire prenait une place considérable dans cette petite salle de bain, ne laissant que très peu d'espace dans cette salle d'eau…

En bref, des travaux étaient plus nécessaires !