La rénovation d'un appartement à Fontaines sur Saône

Nous voyons ici l’ilot central un peu plus en détail. Il est composé de deux niveaux : une zone plus haute pour pouvoir préparer à manger et une zone plus basse pour servir de table à manger, desservant facilement 4 personnes ou plus. Cela est une astuce définitivement gain de place tout en étant très esthétique. Enfin, l’ilot permet de créer plus d’espace de rangement à la fois pour la cuisine et pour le salon.