Coup de Baguette Magique sur Logement Déprimant !!

La chambre que l’on voit ici est plus simple, idéal pour les personnes plus jeunes. Décorées dans des tons neutres et blanc et on ne manquera pas de remarquer une fois de plus dans les détails très élégants tels que la lampe ou le cadre du lit, qui intègre également l'éclairage de l'espace. Une petite chambre avec tout le confort.